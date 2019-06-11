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الأمن السيبراني يحذر مستخدمي سامسونج من ثغرة خطيرة: حدثوا هواتفكم
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على ضرورة تحديث مُستخدمي هواتف سامسونج لجوالاتهم.
وقال المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني: إن هناك ثغرات في تحديثات أنظمة هواتف سامسونج تتسبب في الكشف عن معلومات المستخدمين للأجهزة، موضحًا أن المهاجم يتمكن من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: (الكشف والإفصاح عن المعلومات الموجودة بالأجهزة، والتقليل من أداء الأجهزة، والتقليل من سعة الذاكرة المتوافرة في الأجهزة، وتمكن الثغرات التطبيقات غير المصرح لها من الحصول على المعلومات المدخلة من قبل المستخدمين وتغييرها).
كما أوصى بتحديث النسخ المتأثرة، فيما أصدرت سامسونج توضيحًا للتحديثات على الرابط: هنا.
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