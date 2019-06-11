فيديو.. السيلفي والأحاديث الودية يجمعان عبدالعزيز بن فهد بزوار أحد مولات الرياض

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجول الأمير عبدالعزيز بن فهد، أمس الاثنين، في أحد المولات الشهيرة شمال العاصمة الرياض، حيث حرص على تبادل الأحاديث الودية مع المواطنين والمقيمين والسلام عليهم.

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وأظهر مقطع فيديو تجمع المتسوقين وزوار المول حول الأمير عبدالعزيز بن فهد، وحرص بعضهم على التقاط الصور السيلفي معه، وسط تدخل من أمن المول لتخفيف الزحام حوله.

وأشاد مواطنون ومقيمون بتواضع الأمير عبدالعزيز بن فهد، وترحيبه بالتقاط الصور معه والسلام عليه، حيث ضرب مثلًا في البساطة والاحترام.