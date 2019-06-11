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أمريكا توقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة بأريزونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء أمس الاثنين، أنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة؛ بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.
وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون، بحسب وكالة رويترز: “دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35”.
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