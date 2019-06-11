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أجواء المملكة تسجل درجة حرارة عظمى تتجاوز الـ54 مئوية

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2019-06-11

أجواء المملكة تسجل درجة حرارة عظمى تتجاوز الـ54 مئوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، أن أجواء المملكة سجلت خلال الـ48 ساعة الماضية حرارة عظمى تجاوزت الـ54 مئوية تحت أشعة الشمس.

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وشدد كراني على ضرورة الاهتمام بالعمالة التي تعمل في الأماكن المفتوحة وتوفير طُرق السلامة لحمايتهم من ضربات الشمس.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن قرار حظر العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة هو من اختصاص وزارة العمل، ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وتابعت الأرصاد، بحسب متحدثها الرسمي، مساء أمس الاثنين، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع جميع القطاعات المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة وفقًا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.





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