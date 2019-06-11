- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الطاقة الذرية: إيران رفعت إنتاج اليورانيوم المخصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطاقة الذرية: إيران رفعت إنتاج اليورانيوم المخصب
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الاثنين: إن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب.
وكان المدير العام قد صرح في وقت سابق، الاثنين، معبرًا عن قلق وكالته من الجهود الإيرانية لاستئناف تخصيب اليورانيوم، وقال: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “قلقة إزاء تصاعد التوتر” بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015، بحسب “العربية”.
وأضاف يوكيا أمانو: “آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار”، وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة.
وكانت الوكالة الدولية قد أعلنت نهاية مايو الماضي، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة الذرية: إيران رفعت إنتاج اليورانيوم المخصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.