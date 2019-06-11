الطاقة الذرية: إيران رفعت إنتاج اليورانيوم المخصب

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الاثنين: إن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

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وكان المدير العام قد صرح في وقت سابق، الاثنين، معبرًا عن قلق وكالته من الجهود الإيرانية لاستئناف تخصيب اليورانيوم، وقال: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “قلقة إزاء تصاعد التوتر” بشأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015، بحسب “العربية”.

وأضاف يوكيا أمانو: “آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار”، وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة.

وكانت الوكالة الدولية قد أعلنت نهاية مايو الماضي، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع، لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.