2019-06-11

النمر يحذر من دعوات السياحة الطبية العالمية: فخ لا تقعوا فيه

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من دعوات السياحة الطبية في أماكن مختلفة حول العالم.

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وقال النمر: كالعادة انتشرت هذه الأيام حسابات تدعو للسياحة الطبية في أماكن مختلفة من العالم؛ فلا تقع في فخ تلك الحسابات التي تزعم قدرتها الخارقة في علاج الأمراض المزمنة مثل سكري وضغط وقلب وكلى وروماتيزم وبعض السرطانات.

وأضاف النمر في سياق آخر، أنه انتشرت رسالة على الواتساب أن دراسة كورية تزعم أنها فضحت كذبة الكلسترول، موضحًا أن الصحيح هو أن الدراسة لم تأتِ بشيء جديد في موضوع الكلسترول، كما أثبتت الدراسة ضرر ارتفاع الكلسترول ولم تنفِه.

وتابع: من كان في شك من موضوع ارتفاع الكلسترول وضرره فليسأل وزارة الصحة 937؛ فهي المرجع الرئيسي لصحتك، ولا تتبع رسائل الواتس الشاذة، ونحذر مرضى القلب والضغط ومن لديهم جلطات سابقة من خطورة إيقاف علاجات ارتفاع الكلسترول.