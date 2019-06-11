نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1440، حيث تقوم كلية الملك خالد العسكرية من بعد التخرج بتقديم سكن لكي يقيم فيه الخريج بالإضافة إلي تأمين صحي والمميزات الخاصة بالعلاج، ويوجد أيضا خصومات هائلة علي تذاكر السفر، والحصول علي رتبة ملازم بعد الدراسة خلال 9 شهور، وإذا كانت الحالة حالة حرب فإن التخصص المتوفر يكون بعيدا عن القتال علي الجبهة، ومن مهام تلك الكلية “كلية الملك خالد العسكرية” تخريج ضباط من حملة الشهادة الثانوية والجامعية والدراسات العليا للحصول علي درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، والرتب العسكرية للضباط الجامعيين.

طريقة الحصول علي نتيجة كلية الملك خالد العسكرية الجامعيين لعام 1440

الدخول على الموقع الرسمي لكلية الملك خالد العسكرية الجامعيين 1440 هجريا.

تسجيل رقم الطلب في القسم الخاص بنتائج قبول الأولي الجامعيين.

كتابة رقم الهوية الوطنية ومن ثم النقر علي كلمة “عرض” ستظهر النتيجة فورا.

طباعة استمارة طلب التحاق الجامعيين من أجل مواصلة عملية التقديم.

كيفية الإستعلام عن نتيجة كلية الملك خالد العسكرية

سواء إن كنت من المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 1440 هجريا، أو كنت من المتقدمين لكلية الملك خالد العسكرية 1440 من حملة الشهادة الجامعية، ولك لأنه تم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالكلية ولذلك سنوضحك لكم كيفية الإستفسار عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1440.

← إقرأ أيضاً: