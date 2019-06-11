، "بلدية الشقيق" رداً على تصريف المياه بوسائل بدائية: تصرّف فردي واجتهاد شخصي ،

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أصدرت بلدية الشقيق بياناً توضيحياً حول ما نشر في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر بعض عمال البلدية وهم يستخدمون وسائل بدائية لتصريف مياه الأمطار.
وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية الشقيق محمد الزيلعي، أن كميات الأمطار التي هطلت على مركز الشقيق غير مسبوقة ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار، حيث دفعت البلدية بكامل طواقمها المساندة لتصريف المياه الناتجة عن هذه التجمعات.
ولفت "الزيلعي" إلى أن الصورة المتداولة والتي يظهر فيها أحد عمال البلدية مستخدماً وسيلة بدائية لتصريف هذه المياه يعد تصرفاً فردياً واجتهاداً شخصياً لا يمثل توجه البلدية.
وأكد أن البلدية استخدمت كافة الإمكانيات المتاحة من موتورات الشفط المتوفرة وسيارات الصرف الصحي في عدة مواقع منذ توقف هطول الأمطار دون أي تعطيل لحركة المرور وعابري الطرق الرئيسة والبديلة.
"بلدية الشقيق" رداً على تصريف المياه بوسائل بدائية: تصرّف فردي واجتهاد شخصيمحمد طيران الخليج 365 2019-06-11
أصدرت بلدية الشقيق بياناً توضيحياً حول ما نشر في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر بعض عمال البلدية وهم يستخدمون وسائل بدائية لتصريف مياه الأمطار.
وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية الشقيق محمد الزيلعي، أن كميات الأمطار التي هطلت على مركز الشقيق غير مسبوقة ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار، حيث دفعت البلدية بكامل طواقمها المساندة لتصريف المياه الناتجة عن هذه التجمعات.
ولفت "الزيلعي" إلى أن الصورة المتداولة والتي يظهر فيها أحد عمال البلدية مستخدماً وسيلة بدائية لتصريف هذه المياه يعد تصرفاً فردياً واجتهاداً شخصياً لا يمثل توجه البلدية.
وأكد أن البلدية استخدمت كافة الإمكانيات المتاحة من موتورات الشفط المتوفرة وسيارات الصرف الصحي في عدة مواقع منذ توقف هطول الأمطار دون أي تعطيل لحركة المرور وعابري الطرق الرئيسة والبديلة.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
01:10 AM
"الزيلعي": كميات الأمطار غير مسبوقة.. ودفعنا بكامل الطواقم لتصريفها بعدة مواقع
أصدرت بلدية الشقيق بياناً توضيحياً حول ما نشر في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر بعض عمال البلدية وهم يستخدمون وسائل بدائية لتصريف مياه الأمطار.
وتفصيلاً، أوضح رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية الشقيق محمد الزيلعي، أن كميات الأمطار التي هطلت على مركز الشقيق غير مسبوقة ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار، حيث دفعت البلدية بكامل طواقمها المساندة لتصريف المياه الناتجة عن هذه التجمعات.
ولفت "الزيلعي" إلى أن الصورة المتداولة والتي يظهر فيها أحد عمال البلدية مستخدماً وسيلة بدائية لتصريف هذه المياه يعد تصرفاً فردياً واجتهاداً شخصياً لا يمثل توجه البلدية.
وأكد أن البلدية استخدمت كافة الإمكانيات المتاحة من موتورات الشفط المتوفرة وسيارات الصرف الصحي في عدة مواقع منذ توقف هطول الأمطار دون أي تعطيل لحركة المرور وعابري الطرق الرئيسة والبديلة.
، "بلدية الشقيق" رداً على تصريف المياه بوسائل بدائية: تصرّف فردي واجتهاد شخصي ،
المصدر : الخليج 365
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