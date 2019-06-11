أكدت الإدارة العامة للمرور بأن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٧). يشار إلى أن قيمة المخالفات في الجدول رقم ٧ تبلغ ٥ آلاف ريال في الحد الأدنى و١٠ آلاف ريال للحد الأعلى.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور: هيكل المركبة بمثابة هويتها.. طمسه مخالفة مرورية قيمتها لا تقل عن ٥ آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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