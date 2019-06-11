أمير مكة يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة – صور

قلّد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة، الرُتَب الجديدة لعددٍ من الضباط في مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وهنّأ أمير مكة المكرمة الضباط المترقين، وهم: اللواء محمد الوذيناني مساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، واللواء عايض البقمي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة، واللواء عابد الحارثي مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، والعميد جمعان الزهراني مدير إدارة الضبط الإداري سكرتير اللجنة الأمنية الدائمة بشرطة المنطقة، والعميد وليد السديس قائد أمن الإمارة بجدة. من جانبهم عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، مؤكدين أنها ستكون عوناً لهم لخدمة الدين والوطن وقيادته.

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