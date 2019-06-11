أمانة جدة تعلن تلقي طلبات إيصال الكهرباء بمخططي الوليد وبدر بعد توجيه أمير مكة

أعلنت أمانة جدة ممثلة ببلدية طيبة الفرعية، عن استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي في مخططي الوليد والبدر بجدة.

وأضافت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تلقي طلبات إيصال الكهرباء، يأتي بعد أن وجه أمير مكة الأمير خالد الفيصل بإيصال التيار الكهربائي للمساكن الواقعة في مخططي الوليد والبدر بجدة، والتي ليس لدى أصحابها صكوك ملكية.

وبحسب بيان صادر عن إمارة مكة، فإن التوجيه بإيصال الكهرباء سيكون وفق الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 1435هــ.

يأتي توجيه أمير مكة المكرمة، بعد أن رفعت لجنة مشكلة من هيئة تطوير المنطقة وعددٌ من الجهات بمرئياتها حيال طلب أهالي مخططي الوليد والبدر بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم.

ووفقاً لنظام الكهرباء، يجب أن تضمن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في الرخص الشروط التي تعتقد أنها مناسبة لتحقيق أهداف النظام ومتطلبات اللائحة التنفيذية التي تشمل مدة صلاحية الرخصة ونفاذها ونطاق الأنشطة الكهربائية التي منح الترخيص لها، فضلاً عن الأنشطة التي يحظر على المرخص له القيام بها إن وجدت، بما في ذلك أي شروط على ملكية المرخص له، أو على امتلاكه لأعمال أخرى تقوم بأنشطة كهربائية، وإشعار الهيئة والحصول على موافقتها بشأن اندماج أو استحواذ مقترح يكون المرخص له طرفاً فيه.