السعودية اليوم / مجلس الوزراء الفلسطيني يدين تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل



رام الله 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان، وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدان المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، في مدينة رام الله، القرار الإسرائيلي ببناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، واستمرار اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على المصلين في المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة للمسجد.

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22:52ت م

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