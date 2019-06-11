صحة الرياض تدعم مستشفى المزاحمية باستشاري جراحة مخ وأعصاب

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعمت صحة الرياض مستشفى المزاحمية العام باستشاري جراحة مخ وأعصاب، من منطلق تجويد الخدمات الصحية، وفي إطار الارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

وثمن مدير مستشفى المزاحمية العام، الأخصائي سعود النداح، هذا الدعم اللامحدود من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، مقدمًا شكره إلى مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم متابعات الخليج 365 والمقيمين في محافظات منطقة الرياض.