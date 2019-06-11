، "القحطاني": إيقاف العمل بساعات الذروة من اختصاص "العمل".. ويشترط الـ50 درجة ،

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أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة هو قرار من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.
وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت مؤخراً تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ / 2019م.
وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـــ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.
وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.
"القحطاني": إيقاف العمل بساعات الذروة من اختصاص "العمل".. ويشترط الـ50 درجةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-11
أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة هو قرار من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.
وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت مؤخراً تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ / 2019م.
وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـــ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.
وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:27 AM
قال إن الهيئة تعمل بالتعاون مع القطاعات المعنية في رصد الظواهر الجوية
أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات ارتفاع درجات الحرارة هو قرار من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.
وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت مؤخراً تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ / 2019م.
وبيّن التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـــ الموافق 2019م على المملكة بمشيئة الله تعالى إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.
وأشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.
، "القحطاني": إيقاف العمل بساعات الذروة من اختصاص "العمل".. ويشترط الـ50 درجة ،
المصدر : الخليج 365
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