أحزاب ألمانيا تحاصر إرهاب مليشيا حزب الله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعوات ومطالبات داخل ألمانيا لتصنيف مليشيا "حزب الله" اللبنانية الموالية لإيران كجماعة إرهابية. السلطات الألمانية رصدت 950 من عناصره في برلين يتحركون بصناديق التبرعات الخاصة بالمليشيا، مستغلين الاقتصاد الألماني الأقوى في أوروبا لتمويل تحركاتهم المشبوهة.

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