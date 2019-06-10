إنتر ميلان يخطط لخطف رجل زيدان الحديدي

يخطط نادي إنتر ميلان الإيطالي لخطف أنطونيو بينتوس، المعد البدني لريال مدريد الإسباني، ليعمل مع المدرب الجديد للفريق أنطونيو كونتي خلال الموسم المقبل.

وتولى كونتي تدريب إنتر ميلان، الأسبوع الماضي، في ظل العديد من الطلبات التي يرغب في تنفيذها من أجل إعادة الفريق إلى المسار الصحيح في الفترة المقبلة، ويبدو أن بينتوس يأتي على رأسها.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن بينتوس وافق بالفعل على العودة إلى بلده الأصلي والعمل مع كونتي في إنتر ميلان خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه اتخذ قراره بالرحيل قبل فترة.

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وبدأ بينتوس مهمته مع ريال مدريد في صيف 2016 بناءً على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعتمد عليه كثيرا في إعداد اللاعبين بشكل جيد على المستوى البدني، ويُنسب له الفضل في إنجازات الفريق الملكي على مدار المواسم الماضية.

ويُعرف عن مدرب الأحمال الإيطالي تدريباته الشاقة التي يفرضها على لاعبيه، والتي قد تتناسب مع أسلوب عمل كونتي الذي يعتمد هو الآخر على الجانب البدني بشكل كبير.

وسيبدأ نادي ريال مدريد البحث عن شخص جديد لتولي هذا المنصب في الفريق خلال الموسم المقبل، لا سيما في ظل ضعف المستوى البدني الذي ظهر عليه العديد من اللاعبين خلال الموسم المنصرم، وعلى رأسهم البرازيلي مارسيلو.