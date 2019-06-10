- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 110 مليارات ريال تداولات الأسهم السعودية في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
110 مليارات ريال تداولات الأسهم السعودية في مايو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة في السوق المالية السعودية لشهر مايو الماضي ارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 78% عن الشهر الأسبق.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في شهر مايو الماضي 110 مليارات ريال مدعومة ببدء تنفيذ المرحلة الأولى لانضمام السوق السعودي لمؤشر “إم إس سي أي” للأسواق الناشئة، بحسب “العربية”.
كما ارتفعت نسبة استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق خلال مايو إلى 3.5% من إجمالي السوق، مقارنة مع 2.5% في شهر إبريل الماضي.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الاثنين، مرتفعًا بنسبة 1.7% وبمقدار 149.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8849.21 نقطة، وبتداولات فاقت قيمتها 5 مليارات ريال مع تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وكان من اللافت تصدر الشركات الأجنبية لأعمال الوساطة في سوق الأسهم السعودية للمرة الأولى، مع ترقية السوق إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، حيث تصدرت كل من “غولدمان ساكس” و”HSBC” و”الراجحي” أعمال الوساطة في مايو.
وتدفقت نحو سوق السعودية، استثمارات “خاملة” بقيمة 8 مليارات دولار جراء الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة، حتى تاريخ 28 مايو 2019 من المستثمرين غير النشطين الذين يتبعون المؤشرات المالية، ولا يتبعون الأسهم نفسها.
وحقق المؤشر ارتفاعًا بنسبة 20% حتى 30 إبريل الماضي، ثم عاد وانخفض لعوامل عديدة ثم استأنف رحلة الصعود في الوقت الحالي.
وفي المحصلة حقق مؤشر الأسهم السعودية مكاسب تفوق 11% منذ بداية العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 110 مليارات ريال تداولات الأسهم السعودية في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.