الأرصاد: حظر العمل بسبب درجة الحرارة ليس اختصاصنا

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن قرار حظر العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة هو من اختصاص وزارة العمل، ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وتابعت الأرصاد، بحسب متحدثها الرسمي، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع جميع القطاعات المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة وفقًا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.

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وتبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م)، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حظر العمل تحت أشعة الشمس، يستمر حتى الـ15 من سبتمبر 2019م، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنه من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

ودعت الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.