عائض القرني: هذه أركان السعادة الأربعة

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن أركان السعادة الأربعة يجدها المسلم في قوله تعالى في آخر سورة البقرة: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

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وقال عائض القرني: إن أركان السعادة الأربعة هي: “علو القدر، الستر، الأجر، النصر”، داعيًا الله تعالى بقوله: اللهم أسعدنا وجميع المُسلمين والمُسلمات.

وتابع: إذا اقتطعت من وقتك الثمين وقتًا للصلاة، بارك الله في وقتك، وفي عمرك، وفي رزقك، وفي أسرتك، وحفظك وتولاك، وأسعدك وأرضاك، وسددك وهداك، وأعانك ورعاك.