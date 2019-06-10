- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عائض القرني: هذه أركان السعادة الأربعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عائض القرني: هذه أركان السعادة الأربعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن أركان السعادة الأربعة يجدها المسلم في قوله تعالى في آخر سورة البقرة: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.
وقال عائض القرني: إن أركان السعادة الأربعة هي: “علو القدر، الستر، الأجر، النصر”، داعيًا الله تعالى بقوله: اللهم أسعدنا وجميع المُسلمين والمُسلمات.
وتابع: إذا اقتطعت من وقتك الثمين وقتًا للصلاة، بارك الله في وقتك، وفي عمرك، وفي رزقك، وفي أسرتك، وحفظك وتولاك، وأسعدك وأرضاك، وسددك وهداك، وأعانك ورعاك.
كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني: هذه أركان السعادة الأربعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.