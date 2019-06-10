كيف تحسب دعم وزارة الإسكان بناء على راتبك؟

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين، ومن يكون راتبه 14 ألف ريال وأقل تتحمل عنه الوزارة الفوائد المترتبة على 500 ألف ريال.

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وتابعت الإسكان ردًّا على استفسارات في هذا الشأن، أنها تدعم من يكون أكثر من 14 ألف وتتحمل عنه جزءًا من الفوائد، وبإمكان المواطنين حساب الدعم والفوائد من خلال حاسبة الدعم التقريبية عبر الرابط التالي: هنا

جدير بالذكر أن حاسبة الدعم التقديرية هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري.

وتعتمد قيمة التمويل النهائية على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.