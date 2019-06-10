- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فلكي يوضح مدى خطورة اصطدام كويكب بالأرض يوم 9 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فلكي يوضح مدى خطورة اصطدام كويكب بالأرض يوم 9 سبتمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الفلكي ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن علماء الفلك ينتظرون في يوم 9 سبتمبر المقبل، اقتراب رابع كوكيب في تصنيف الكويكبات الخطرة على الأرض، والذي يحمل الاسم 2006 QV89، والذي تم اكتشافه منذ عام 2006، عبر مرصد مسح الفضاء كاتالينا سكاي، ويبلغ قطر الكويكب 30 مترًا تقريبًا، ويعد متوسط الحجم ويصل لأقرب مسافة له على بعد 6.25 مليون كيلومتر عن سطح الأرض، وهذه المسافة تساوي 15 مرة بُعد القمر عنا.
وأوضح هندي أن: “هذه مسافة كبيرة جدًّا بالنسبة لحجمه المتوسط، لذلك الخطورة لا تتعدى 0.014%، وهي نسبة خطأ الحسابات الخاصة بمساره، لذلك يعتبر مروره آمنًا، وهذا المرور ليس الوحيد لهذا الكويكب قرب الأرض، بل كان له اقتراب أكثر للأرض في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كما اقترب من الأرض في 2013، ومروره دائمًا يكون بسلام على الأرض وسكانها”، بحسب “العربية”.
وأوضح الفلكي أن الفضاء مليء بالصخور الهائمة التي تتحرك في مسارات عشوائية، منها الصغير بضع مترات، ومنها العملاق يصل لعشرات الكيلومترات، لذلك أطلقت وكالات الفضاء أنظمة مراقبة لتحديد اقتراب أي جرم من الأرض، ووضع تصنيف لهذه الأجرام حسب حجمها ومدى اقترابها، لتحديد خطورة هذه الصخور، وأي كويكب يقترب لمسافة أقل من 7.5 مليون كيلومتر يحظى باهتمام علمي ويصنف من الأجرام القريبة من الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يوضح مدى خطورة اصطدام كويكب بالأرض يوم 9 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.