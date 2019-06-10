الأرصاد: إيقاف العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة ليس من اختصاصنا.. وهذا شرطه

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة هو من اختصاص وزارة العمل ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

وأضافت في تغريدة عبر “تويتر”: “الهيئة تعمل بشكل مستمر مع جميع القطاعات المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصايه المطلوبة على مدار الساعة وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها”.