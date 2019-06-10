شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مدن تشهد أعلى درجات حرارة.. والأحساء 48 مئوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تسجل غداً (الثلاثاء) 7 مدن (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الرياض، الأحساء، حفر الباطن، وبريدة) أعلى درجة حرارة تصل أعلاها في الأحساء 48 مئوية، وأدناها في المدينة المنورة 43 مئوية، فيما تصل درجات الحرارة في مكة إلى 43، وجدة 37 مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وطقسا حارا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى الطائف.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وفي الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية الى جنوبية شرقية.

وحذر استشاري الباطنة الدكتور عبدالكريم سعد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأجواء الحارة تفاديا للتعرض لضربة الشمس، داعيا إلى ضرورة تناول السوائل بشكل جيد لتعويض ما يفقده الجسم عبر التعرق وخصوصا العاملين في الميدان. وأكد ضرورة استخدام التكييف عند قيادة السيارات لمنع التعرض للأجواء الحارة التي تتسبب في الشعور بجفاف الفم والصداع.