شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يُشدد على تطبيق وسائل السلامة ومتابعة خدمات الكهرباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

ترأس أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اليوم (الاثنين)، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية للمنطقة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز, وأعضاء اللجنة.

وافتتح الأمير سعود بن نايف الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وسائل السلامة في كافة المنشآت، لاسيما خلال فترة إجازة الصيف التي يتزامن معها إطلاق الكثير من الفعاليات بالمنطقة، ومنها فعالية «صيف الشرقية»، ما يتطلب من جميع الجهات المعنية التأكد من سلامة المنشآت والمواقع السياحية مثل الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية , ومدن الترفيه والشواطئ.

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وشدد أمير المنطقة الشرقية على متابعة الخدمات الكهربائية وعدم حدوث أي انقطاعات، ومتابعة وصول المياه لكافة المستفيدين، وجودة الخدمات الصحية والطرق والحدائق، وكل مايهم المواطنين والمقيمين بالمنطقة وتوفير كافة المتطلبات الأساسية لهم.

بعد ذلك، ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري، كلمة أشار فيها إلى أنه تم تحديد المواضيع المراد طرحها في هذا الاجتماع بناءً على أهميتها وضرورة معالجة مخاطرها من قِبل كافة الجهات المعنية، وهي مواجهة مخاطر الأمطار والسيول، ومخاطر ناقلات المواد الخطرة، ومخاطر مواقع رفع الرمال «الدراقيل».

بعد ذلك، قدَّم أمين سر لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعود بن حاضر، عرضاً موجزاً لكل عنصر من عناصر الاجتماع والتوجيهات المقترحة لمعالجة مخاطرها، ثم فُتح المجال للنقاش ومشاركة أعضاء اللجنة بآرائهم ومقترحاتهم لمعالجة المخاطر.

وفي الختام، أكد أمير المنطقة الشرقية على ضرورة تنفيد هذه التوجيهات والأخذ بكافة الآراء والمقترحات لتطوير آلية العمل وجودته.