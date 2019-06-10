شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» ينفي تأخره عن مباشرة حريق شقة «ريماس منصور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اتهمت الفنانة السعودية «ريماس منصور» الدفاع المدني بالتأخر في مباشرة حريق شب بشقتها السكنية بحي الورود بالرياض، وذلك عبر مقاطع فيديو بثتها عبر تطبيق «سناب شات» ظهر اليوم (الاثنين)، مبينة أنها أبلغت عن الحريق غير أن وصول الفرق تأخر.

وأكدت ريماس احتراق كامل شقتها وعدم إصابتها ووالدتها وخادمتها بضرر من جراء الحريق.

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بدوره، أكد نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء اليوم حادثة حريق بحي الورود في شقة بالدور الأول في عمارة مكونة من دورين وملحق.

وأوضح العتيبي أنه ورد بلاغ عن الحادثة الساعة 2:06 ظهراً، ووصلت أول فرقتين إلى الموقع عند الساعة 2:15، واتضح أن الحادثة عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز، وتم إخلاء العمارة ومباشرة الحريق وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز ولله الحمد.

وأضاف: من خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي في سلك المكيف، داعياً إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنيا السلامة الجميع.

يُشار إلى أنه وقع تماس كهربائي في نفس موقع الحريق قبل أسبوع، وفقاً للحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».