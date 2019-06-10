شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف تضبط موقعاً مخالفاً يحوي 1.2 طن مواد غذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

ضبطت بلدية القطيف اليوم (الاثنين) موقعاً مخالفاً لتخزين اللحوم والاسماك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» المستمرة على مختلف المنشآت والمحال في المُحافظة وقراها.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، أن الفرق الرقابة استطاعت ضبط أحد المواقع المخالفة لتخزين اللحوم والأسماك تُديره عمالة وافدة، مشيراً إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة، لافتاً إلى أن الموقع المخالف يحوي 1101 كلغم من اللحوم، و33 كلغم من الأسماك، و103 كلغم مواد غذائية مثل السمبوسة والكبة، مؤكداً أن البلدية قامت بإتلاف تلك المواد.

وأشار إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة عبر تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).