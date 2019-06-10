شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة «جندي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة «جندي» للتعيين عليها في منطقة تبوك.
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة «أبشر - التوظيف» على الرابط التالي www.jobs.sa، بدءاً من غد (الثلاثاء) 1440/10/8 الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم السبت 1440/10/12 الساعة العاشرة صباحاً.
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