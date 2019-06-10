شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الجسر الجوي السعودي تصل عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وصلت طائرات الجسر الجوي المقدمة من المملكة العربية وصلت طائرات الجسر الجوي المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى المحافظات المتضررة من الأمطار في عدن والمحافظات المجاورة لها، وعلى متنها وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للوقوف على المناطق المتضررة ووضع الحلول العاجلة لها. وتحمل الطائرات التي وصلت إلى مطار عدن الدولي على متنها المواد الإغاثية الطارئة، بهدف رفع المعاناة عن المتضررين من الأمطار والسيول من الشعب اليمني الشقيق.



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