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أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء
الخليج 365-الرياض : قلّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.
وتمنى أمير الرياض للواء المهيني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، من جهة أخرى عبّر سعادة اللواء المهيني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين والوطن.
أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء
الخليج 365-الرياض : قلّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.
وتمنى أمير الرياض للواء المهيني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، من جهة أخرى عبّر سعادة اللواء المهيني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين والوطن.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:22 PM
نائبًا لمدير شرطة المنطقة
أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء
الخليج 365-الرياض : قلّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.
وتمنى أمير الرياض للواء المهيني المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، من جهة أخرى عبّر سعادة اللواء المهيني عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الملكية سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية في خدمة الدين والوطن.
، أمير الرياض يقلّد "المهيني" رتبة لواء ،
المصدر : الخليج 365
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