محمد بن مسعود - الدمام - سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا انتزعت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني حررت تبة الدار، وقرية دبيان، وقرية الدوير، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة. وبيّن أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة تابعة لها، وسلاح عيار 14.5. دحر الحوثيين عن عدة مواقع في "قعطبة الضالع"من قِبل الجيش اليمني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 انتزعت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني حررت تبة الدار، وقرية دبيان، وقرية الدوير، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة. وبيّن أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة تابعة لها، وسلاح عيار 14.5. Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 10:19 PM سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا انتزعت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني حررت تبة الدار، وقرية دبيان، وقرية الدوير، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة. وبيّن أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة تابعة لها، وسلاح عيار 14.5. ، دحر الحوثيين عن عدة مواقع في "قعطبة الضالع"من قِبل الجيش اليمني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دحر الحوثيين عن عدة مواقع في "قعطبة الضالع"من قِبل الجيش اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.