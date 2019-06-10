محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين. "الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين. Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 10:06 PM احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين. ، "الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.