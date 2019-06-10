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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين.
"الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:06 PM
احتفل أحمد الغامدي مساء أمس الأحد بزواج ابنته شيماء من الشاب أدهم الغامدي بإحدى قاعات الأفراح الكبرى بجدة بمشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين وقناصل بعض الدول ورجال الأعمال وأهالي العروسين.
، "الغامدي" يحتفل بزواج ابنته في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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