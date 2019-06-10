أمير الرياض يوجه بسرعة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في تمير

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بسرعة معالجة مشكلة الكهرباء بتمير بمحافظة المجمعة. وصرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن بادي، بأن أمير المنطقة وجه محافظة المجمعة بسرعة الرفع بنتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي. كما وجّه الأمير فيصل بن بندر شركة الكهرباء بوضع فرق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة وتعزيز فرق الطوارئ بالموقع المشار إليه ومتابعة وإنهاء المشكلة عاجلاً.

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