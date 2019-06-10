الفالح يكشف موعد زيارة بوتين للسعودية

قال خالد الفالح وزير الطاقة، اليوم الاثنين إن من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.