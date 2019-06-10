ضبط وافدة تمارس الطب دون ترخيص في الرياض

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تمارس مهنة طبية بالمنازل في الرياض بدون ترخيص.
وأكدت الوزارة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن الوافدة التي تم ضبطها في الرياض، كانت تروج لنفسها في برامج التواصل الاجتماعي، وأحيلت إلى النيابة العامة.
وحثَّت الوزارة على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة بشأن من يزاولون مهنًا طبية دون ترخيص، بالإبلاغ عنها بالاتصال على الرقم «937».
يذكر أن وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، تباشر دورها بالتصدي لممارسي مهنة الطب دون الحصول على ترخيص، أو مدعي العلاج بالطب البديل؛ حيث تشن حملات للتوعية بأن الإعلانات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشرها محتالون يستغلون حاجة المرضى للشفاء.
ويعد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة، هو المرجعية الوطنية الوحيدة لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي؛ حيث حدَّد الأسس والمعايير والشروط والضوابط الخاصة بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي؛ حيث يصدر من خلالها التراخيص بمزاولة هذا النوع من الطب، ومراقبة نشاطات المرخص لهم بممارسته، أفرادًا ومؤسسات، وتقويمهم إذا تطلب الأمر ذلك، اعتدادًا بالضوابط الرسمية المقررة بشأن ممارسة الطب البديل، التي تستهدف ضمان سلامة المرضى في جميع أنحاء المملكة، وحمايتهم من أي مخالفات تهدد صحتهم من قبل مدعي العلاج بالطب البديل.
يذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ينص على أن «لمندوبي وزارة الصحة الحق في ضبط المخالفات، كما لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات الصيدلانية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها، في ضوء الترخيص الممنوح للمصنع، مع حظر بيع منتجات صيدلية أو عشبية لغير المنشأة الصحية أو الصيدلانية المرخص لها».
ويلزم نظام مزاولة المهن الصحية، العاملين فيها بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، كما لا يمنح أو يجدد الترخيص بممارسة المهنة الصحية لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اعتباره.
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