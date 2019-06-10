بعد تكرار انقطاع الكهرباء بعدة مناطق.. الأزمة تصل تمير وأمير الرياض يوجه بسرعة حل المشكلة

وجَّه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، بسرعة رفع نتائج التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي؛ إنه بناءً على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار الكهربائي في مركز تمير بمحافظة المجمعة، فقد وجه أمير منطقة الرياض، شركة الكهرباء بوضع فرق لمراقبة الأحمال على مدار الساعة، وتعزيز فرق الطوارئ بالموقع المشار إليه، ومتابعة مشكلة انقطاع الكهرباء وإنهائها عاجلًا.

تأتي توجيهات أمير منطقة الرياض بالتزامن مع انقطاعات الكهرباء المتكررة التي شهدتها منطقتا نجران وجازان، فيما أقرت الشركة السعودية للكهرباء بخطئها بحق أهل الجنوب، وقررت تعويضهم عن انقطاع للخدمة استمر في بعض المناطق أكثر من 12 ساعة، بحسم 25% من قيمة فاتورة شهر يونيو الجاري، دون أن تتطرق إلى جسامة الأضرار التي لحقت بهم.

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وكان الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التقى -في ديوان الإمارة، اليوم الاثنين- وفدًا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، على خلفية انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين، مؤكدًا أن المواطن يريد استمرار الخدمة.

وشدد الأمير جلوي على حرص القيادة الرشيدة على تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، وتوفير ما لديها في سبيل راحة المواطن، وهو ما لا يدع مبررًا لدى أي جهة للقصور أو التقصير في أداء الواجب، مؤكدًا أن المواطن لا تعنيه التفاصيل الفنية في أي خدمة، لا من حيث سبل توفيرها، ولا من حيث أسباب تعطلها، بل يريد الخدمة واستمرارها.

وبيَّن أمير منطقة نجران أن هذا الانقطاع دفع الجميع إلى مراجعة واقع خدمة الكهرباء في المنطقة، ومدى كفاءة المشاريع الحالية، والاحتياجات الفعلية لضمان استمرارها آنيًّا ومستقبليًّا.