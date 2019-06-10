البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في الحملة الإغاثية العاجلة لمتضرري الأمطار

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حملة المملكة العربية السعودية الإغاثية العاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وأطلقت المملكة الحملة بالتعاون مع مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فور إطلاق الحملة يوجه فرقًا ميدانية لتقييم الأضرار والتدخل السريع الذي اشتمل على فتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة الشرعية على مسارين؛ أولهما التدخلات العاجلة المتمثلة في فتح الطرقات لتمكين القوافل الإغاثية من إيصال مساعدتها إلى السكان المتضررين، إضافة إلى سحب المياه من المناطق التي غمرتها بتوفير صهاريج المياه ومضخات نزحها، مشيرًا إلى أن المسار الثاني يتعلق بإعادة التيار الكهربائي بتوفير المولدات الكهربائية وإصلاح المولدات المتعطلة.

وأشار آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج في اليمن تشمل عددًا من المحافظات، ويمتد تأثير هذه المشروعات ليشمل كل شبر من الجمهورية اليمنية الشقيقة؛ حيث يوجد البرنامج في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب وسقطرى والجوف وحجة، لتكون محافظة صعدة ثامن المحافظات اليمنية التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إيمانًا من البرنامج بواجبه الذي يحتم عليه خدمة كل اليمنيين دون تفرقة أو تمييز.

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وأضاف السفير آل جابر أن البرنامج يعمل في سبعة قطاعات حيوية؛ هي: الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية والحكومية.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وجَّه الحكومة اليمنية، بمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن، ورصد واعتماد موازنة طارئة لمواجهة واقع ومترتبات كارثة السيول، متوعدًا بمحاسبة المقصِّرين.

كما وجَّه الرئيس اليمني، خلال اتصال هاتفي بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع، بتشكيل لجنة من عددٍ من المختصين والفنيين وذوي العلاقة للوقوف على حجم الأضرار وتقييمها في مختلف مديريات عدن، ومعالجتها مع أولوية تفقد المستشفيات وإيواء النازحين، مشددًا على معاقبة ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو قصَّر في أداء مهامه ووظائفه عامةً.