«الغذاء والدواء» توضح خطوات تبريد الطعام عند انقطاع الكهرباء

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الخطوات المقررة لتبريد الطعام عند انقطاع الكهرباء؛ وذلك بالتزامن مع أزمة الكهرباء في نجران والمحافظات الجنوبية.

ونصحت الهيئة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- بالتأكد من إغلاق أبواب الثلاجة والفريزر بإحكام؛ لأن ذلك يسهم في حفظ الطعام مدة أطوال.

ونصحت «الغذاء والدواء»، بوضع مقياس حرارة في الثلاجة للتأكد من أنها في النطاق الآمن لحفظ الطعام، مع الحرص على التأكد من صلاحية الطعام من عدمها عن طريق التذوق، والاحتفاظ بقوالب الثلج لحفظ البرودة في حال الانقطاع المتكرر للكهرباء.

ونوهت الهيئة بأن المدة اللازمة لاستمرار حفظ الأغذية داخل الثلاجات عقب انقطاع الكهرباء، تتوقف على مدى امتلاء الفريزر؛ حيث تصل إلى 12 ساعة إذا كان الفريزر نصف ممتلئ، وتزيد إلى 48 ساعة عندما يكون ممتلئًا.

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كانت منطقة نجران شهدت انقطاعات للكهرباء في مناطق متفرقة، فيما التقى أميرها الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد -في ديوان الإمارة، اليوم الاثنين- وفدًا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، على خلفية انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين، مؤكدًا أن المواطن يريد استمرار الخدمة.

وشدد الأمير جلوي على حرص القيادة الرشيدة على تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، وتوفير ما لديها في سبل راحة المواطن، وهو ما لا يدع مبررًا لدى أي جهة للقصور أو التقصير في أداء الواجب، مؤكدًا أن المواطن لا تعنيه تفاصيل فنية في أي خدمة، لا من حيث سبل توفيرها، ولا من حيث أسباب تعطلها، بل يريد الخدمة واستمرارها.

وبيَّن أمير منطقة نجران أن هذا الانقطاع دفع الجميع إلى مراجعة واقع خدمة الكهرباء في المنطقة، ومدى كفاءة المشاريع الحالية، والاحتياجات الفعلية لضمان استمرارها آنيًّا ومستقبليًّا.

وبدأت الكهرباء، أمس الأحد، تعود في منطقة نجران تدريجيًّا إلى 43 ألف مشترك، وإلى أربعة مستشفيات، فيما أكدت إمارة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انقطاع الكهرباء عن ١٥٣ ألف مشترك في المنطقة، فيما تتوالى عودتها تدريجيًّا؛ حيث أجرى أمير منطقة نجران، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا، وعقد اجتماعًا لإنهاء المشكلة.