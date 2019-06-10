السيطرة على حريق بإحدى عمائر العاصمة الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن نجاح أفرادها في إخماد حريق شب في إحدى العمارات بالرياض.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الدفاع المدني: «تلقى مدني الرياض بلاغاً عن حادث حريق عند الساعة 2.6 ظهراً وباشرت الفرق الحادث عند الساعة 2.15 ظهراً».
وأشار الدفاع المدني، إلى أنه تم إخلاء العمارة وإخماد الحريق؛ بسبب التماس كهربائي بالمكيف وسبقه التماس قبل أسبوع.
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