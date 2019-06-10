مربعانية القيظ 40 يوما وأعلى معدلات الحرارة 50 درجة

أوضح الباحث في علوم الطقس والفلك نزية الحيزان لـ«دوت الخليج»، أن الفترة الحالية تعرف بـ«مربعانية القيظ»، إذ ترتفع درجة الحرارة وتنضج التمور، ومن المتوقع أن تصل درجات حرارة إلى 50 درجة مئوية، وتحديدا في المنطقة الشرقية غربا، من جهة الهفوف والأحساء، وشمال غرب منطقة الشرقية، وتستمر 40 يوما.

ارتفاع الرطوبة

أضاف الحيزان، بأنه ابتداء من 7 يونيو يعود ارتفاع درجات الحرارة لتمدد المنخفض الهندي، وتأثيره على دول الخليج وشرق السعودية ومنطقة الكويت والعراق، ويصل إلى وسط المملكة ليشمل الرياض والقصيم، إذ ترتفع درجات الحرارة بين 48-50 درجة مئوية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة التي ستشهدها بعض المناطق في السعودية، معتاد عليها كل عام في هذه الفترة.

ومن المتوقع أن تشهد مكة المكرمة ارتفاعا في درجة الحرارة يصل إلى 49 درجة مئوية نتيجة انخفاض المنطقة. أما مدينة جدة بما أنها ساحلية سترتفع الرطوبة، وتكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية.

روزنامة الأرصاد

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كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، خلال تقرير التوقعات لفصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون، أن فصل الصيف يبدأ حسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019، أما فلكيّا فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو، وينتهي في 23 سبتمبر 2019.

وعن التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية في يونيو، أشارت الهيئة إلى احتمال أن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص غرب وجنوب المملكة، إذ يصل هذا الارتفاع بمقدار درجة +1.

أما يوليو، فيستمر احتمال أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد الارتفاع بالمعدل على كل من وسط وجنوب السعودية، ويصل أقصاه في جنوب سلطنة عمان.

وفي أغسطس، ترتفع درجة الحرارة على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد هذا الارتفاع بالمعدل على القطاع الغربي في المملكة، ويصل إلى أعلاه على جنوب السلطنة.