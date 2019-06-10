تدشين الحملة الصيفية لمحو الأمية بالعيدابي

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، أن الحملة هي أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات، لمحو أميتهم.
كما كرم أمير منطقة جازان الطالب أكرم بن محمد سويد جديبا، من إدارة التعليم في صبيا، بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ حمدان للأداء التعليمي المتميّز على مستوى الخليج العربي، في فرع الطالب ضمن الدورة الـ 21 للجائزة.
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