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تدشين الحملة الصيفية لمحو الأمية بالعيدابي

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دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة أمس، الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنظمها وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي، في 4 مناطق منها إدارة تعليم صبيا، ‪حيث تنفذ الحملة في أكثر من 28 مركزًا بقطاع العيدابي، وتستمر من الرابع من شوال وحتى الرابع من ذي الحجة المقبل، مستهدفة أكثر من ألف دارس ودارسة في قطاعي البنين والبنات.

وأوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، أن الحملة هي أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات، لمحو أميتهم.

كما كرم أمير منطقة جازان الطالب أكرم بن محمد سويد جديبا، من إدارة التعليم في صبيا، بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ حمدان للأداء التعليمي المتميّز على مستوى الخليج العربي، في فرع الطالب ضمن الدورة الـ 21 للجائزة.


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