سحب 21 سيارة تالفة من شوارع بقيق

وأوضح رئيس بلدية بقيق، المهندس فارس محمد آل عريج، أن عملية السحب والحجز تمت بعد إنذار أصحابها بمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بوضع ملصق خاص بالبلدية يحدد فيه وقت لإزالتها، فضلا عن الهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام، وبعد انتهاء المدة الزمنية يتم رفعها ووضعها في حجز البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب 21 سيارة تالفة
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