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سحب 21 سيارة تالفة من شوارع بقيق

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سحبت بلدية محافظة بقيق 21 سيارة ومعدة غير صالحة تُركت في شوارع المحافظة، وذلك ضمن معالجة التشوه البصري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بسحب السيارات التالفة والمهجورة، والمعدات غير الصالحة للاستخدام، والمتروكة في الشوارع والمواقف، وتسببت في تشويه المنظر العام.

وأوضح رئيس بلدية بقيق، المهندس فارس محمد آل عريج، أن عملية السحب والحجز تمت بعد إنذار أصحابها بمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بوضع ملصق خاص بالبلدية يحدد فيه وقت لإزالتها، فضلا عن الهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام، وبعد انتهاء المدة الزمنية يتم رفعها ووضعها في حجز البلدية.


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