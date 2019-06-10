مواصلات عسير تفتح طرقا بديلة مؤقتة لقرى جندلة

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أمس، جرف السيول لـ3 عبارات تقع على طريق جندلة بمركز ريم في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، بسبب مياه السيول التي اجتاحت وادي القرية وأغلقت طرقها. وبدأ فرع الوزارة بفتح تحويلات وطرق بديلة يمكن لسالكي الطريق العبور معها، والعمل على معالجة الوضع الحالي. وأوضح عضو المجلس البلدي بمحافظة الدرب يحيى محمد فايع لـ«دوت الخليج»، أن إدارة المواصلات بعسير استنفرت جهودها وآلياتها بشكل كبير لرفع وفتح الطرق المتضررة من السيول في الطريق التابع لها، بينما يعمل فرع مواصلات الشقيق بقريدل وشيول فقط لم تغطِ كل الأضرار خاصة أن الأودية في مركز ريم كثيرة وإمكانياتهم ضعيفة جداً ومحدودة، ووجب على فرع إدارة مواصلات جازان توفير آليات ومعدات لرفع وفتح الطرق التابعة لها كما فعلت مواصلات عسير.



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