40 ألف هدية معايدة لأبطال الحد الجنوبي

يهدف مشروع رمضان أمان 2019، إلى نشر التوعية بأخطار الحوادث المرورية، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والتخفيف من السرعة الزائدة، إلى جانب توعية سائقي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية، وكذلك دعوة وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة في الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، وتعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب والفتيات، واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.
ويعدّ المشروع واحدا من أكبر مشاريع التطوع في العالم، من ناحية المساحة وعدد المتطوعين والمدة الزمنية، والذي شاركت فيه المملكة هذا العام، في 38 مدينة مزامنة مع 8 دول، وبمشاركة أكثر من 18 ألف متطوع ومتطوعة في المملكة.
رمضان أمان 2019
8 دول مشاركة
01 السعودية
02 الإمارات
03 الكويت
04 البحرين
05 عمان
06 الأردن
07 مصر
08 البوسنة
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