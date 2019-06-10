1044 جولة رقابية في عيد جازان

سخّرت أمانة جازان جهودها في إجازة العيد، ونفّذت 1044 جولة ميدانية رقابية، ومشاركة 87 فرقة بالجولات، وكثفت أعمال النظافة خلال 4250 كادرا بشريا. وأكدت أمانة منطقة جازان، أن الاستعدادات للعيد شملت تجهيز 4250 كادرا بشريا لأعمال النظافة، و450 آلية نظافة، و115 كادرا رقابيا للإصحاح البيئي، و106 فرق مكافحة، و911 آلية مكافحة، و282 فردا لتنفيذ أعمال المسالخ، و1044 جولة ميدانية رقابية، و87 فرقة مشاركة بالجولات الرقابية، مشيرة إلى أن عدد الزوار للفعاليات المنفذة للأمانة والبلديات التابعة لها، بلغ في اليومين الأولين أكثر من 40 ألف زائر، وأنه تم استكمال الفعاليات في الأيام الماضية، وسط توافد كثير من الزوار.



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