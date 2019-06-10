وهنّأ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، العثمان بمناسبة تعيينه مديرا لتعليم المنطقة، سائلاً الله له التوفيق والعون في أداء مهمته المهمة والحيوية في تطوير التعليم بالمنطقة، بما يتفق ومستهدفات رؤية 2030 في صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل، القادر على مواجهة تحديات الحياة ومتطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية التركيز على جودة مخرجات التعليم العام في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية الاستفادة مما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من موازنات مالية كبيرة، وإمكانات بشرية إدارية وتعليمية هائلة، ومبان حديثة لتطوير التعليم العام الحكومي والخاص، وفق مستهدفات وزارة التعليم ومبادراتها ومؤشراتها، مبينا أن لجودة التعليم أثر بالغ في رفع جودة الحياة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الحدود الشمالية يشدد
على جودة مخرجات التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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