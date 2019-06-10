10 اعتذارات وإيضاحات من الكهرباء لم تطفئ غضب المشتركين

لم تشفع اللغة الجميلة التي تستخدمها الشركة السعودية للكهرباء في كل إعلان لها عن انقطاع التيار، للتخفيف من غضب المشتركين.

فعلى الرغم من العبارات اللطيفة التي تقدمها السعودية للكهرباء عند اعتذارها للمشتركين، من خلال عبارات «أهلنا الأعزاء في المنطقة» أو «المحافظة الغالية علينا»، و«نأسف لمروركم بهذه التجربة»، و«خدمتكم شرف لنا» و«نعتذر لأهالينا الكرام نعدكم بالوصول بالخدمة للموثوقية العالية»، إلا أن تكرار خروج التيار الكهربائي عن الخدمة منذ أواخر شهر رمضان المبارك في المنطقة الجنوبية، وفي نجران، ومركز تمير بمحافظة المجمعة، أمس، زاد من غضب الأهالي الذين عبرو بأكثر من طريقة عن معاناتهم مع هذه الانقطاعات وعدم رضاهم عن طريقة التعامل مع الأزمة أو تطبيق خطة، رابطين سوء الخدمة المقدمة مع الفواتير الباهظة التي تسجلها عليهم الشركة.

توسع الاعتذار

منذ نهاية شهر مايو الماضي قدمت السعودية للكهرباء 10 اعتذارات وإيضاحات للمشتركين عبرت فيها عن أسفها لانقطاع الخدمة، كان أولها في محافظة الرين يوم 29 مايو وآخرها في نجران أمس، وفي كل مرة توضح الشركة أن الأسباب خارجة عن إرادتها وأن فرقها الميدانية تستنفر طاقاتها لإعادة التيار في أسرع وقت، وشمل اعتذار الشركة مناطق عسير ونجران وجازان والباحة والمحافظات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

أسباب بلا حلول

قدمت الشركة أكثر من مرة الأسباب التي أدت إلى خروج التيار الكهربائي عن الخدمة، منها الخلل الفني الطارئ، وسوء الأحوال الجوية وتارة الانقطاع الخارج عن الإرادة، وأخرى بسبب الرياح والعواصف الرملية وتقلبات الطقس، والعطل الفني في محطة الشقيق، وسقوط أبراج نقل الجهد الكهربائي العالي، وطالب الأهالي في تلك المناطق الشركة بوضع حلول جذرية مفصلية لعدم تكرار المشكلة سواء على المدى القصير أو الطويل.

زيادة الأحمال

مع تكرار خروج التيار عن الخدمة، استعانت الشركة بأمانات المناطق المتأثرة لإطفاء إنارة الشوارع الرئيسية للتخفيف عن زيادة الأحمال في محاولة لإبقاء الخدمة تعمل لدى المشتركين، وظهر ذلك واضحا في ليالي عيد الفطر المبارك التي ظهرت فيها بعض الشوارع مظلمة بعكس العادة السنوية التي تتجمل فيها احتفالا بالعيد.

الاعتذارات والإيضاحات الـ10

- 29 /5 /2019

الواحدة صباحا تأسفت الشركة لأهالي محافظة الرين

- 1 /6 /2019

الرابعة وأربع وخمسين دقيقة مساء اعتذرت للمشتركين في بعض مناطق جنوب المملكة

- 1 /6 /2019

الخامسة مساء أكدت أن فرقها الفنية تعمل على عودة الخدمة تدريجيا للمنطقة الجنوبية

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- 1 /6 /2019

السادسة مساء جددت اعتذارها للمشتركين في بعض المناطق الحدودية

- 2 /6 /2019

التاسعة وست وعشرون دقيقة صباحا أكدت عودة التيار للخدمة في المناطق الجنوبية واعتذرت للأهالي

- 3 /6 /2019

الثامنة صباحا أعلنت معالجة آثار التقلبات الجوية التي أسقطت أبراج نقل مهمة

- 3 /6 /2019

الثامنة والربع صباحا كشفت أن سبب الانقطاع كان بسبب عطل فني في محطة الشقيق

- 4 /6 /2019

الحادية عشرة صباحا وجهت الشكر لأمراء مناطق الجنوب على متابعتهم لمشكلة انقطاع التيار

- 8 /6 /2019

الرابعة وأربع وثلاثون دقيقة اعتذرت لأهالي جازان عن الانقطاعات المحدودة

- 9 /6 /2019

اعتذرت لأهالي نجران عن انقطاعات في الخدمة وثمنت تعاونهم