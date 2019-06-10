السعودية اليوم / زلزال قوته 10ر4 يضرب محافظة قفصة التونسية



تونس 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 10ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة قفصة جنوب تونس.

ولم تعلن مصالح رصد الزلازل التابعة للمعهد التونسي للرصد الجوي عن أية خسائر مادية أو بشرية للزلزال الذي شعر به أهالي المنطقة.

// انتهى //

21:52ت م

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