السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) // للصحف فقط //



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) للتعيين عليها في منطقة تبوك.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa ، بدءاً من يوم غد الثلاثاء 8 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم السبت 12 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً .

// للصحف فقط // // انتهى //

20:51ت م

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