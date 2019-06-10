السعودية اليوم / ولي عهد ابوظبي يستقبل قائد القوات البحرية الفرنسية



أبوظبي 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم الفريق أول ركن بحري كريستوف برازويك قائد القوات البحرية الفرنسية .

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها لاسيما في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أرحب.

// انتهى //

19:11ت م

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