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2019-06-10 هنا رابط القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة جندي متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي) للتعيين عليها في منطقة تبوك.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي هنا، بدءاً من يوم غد الثلاثاء 8 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم السبت 12 / 10 / 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً .









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